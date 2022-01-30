Президент Bellator Кокер: «Считаю, что Бейдер победил Молдавского»

Президент Bellator Скотт Кокер согласен с судейским решением в поединке американца Райана Бейдера и россиянина Валентина Молдавского.

«Бейдер провел тяжелый бой. Ему пришлось знатно пропотеть, — сказал Кокер на пресс-конференции после турнира Bellator 273. — Молдавский — большой парень, и это вам не шутки. Райан сделал то, что он должен был сделать, и я тоже считаю, что он победил. Да, был близкий бой, и, если быть честным, я подумал, что он [Бейдер] вот-вот нокаутирует в первом раунде, но затем Молдавский навязал свою игру».

Бейдер победил Молдавского единогласным решением судей по итогам 5-раундового боя на турнире Bellator 273 в США.