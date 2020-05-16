«Когда я побью Хабиба, буду сражаться с Конором». Гэтжи готов к бою с Макгрегором

Американский боец ММА, временный чемпион UFC в легком весе Джастин Гэтжи считает, что рано или поздно встретится с Конором Макгрегором внутри восьмиугольника. 31-летний американец ранее уже вызывал ирландца на бой.

— Я здесь, чтобы заработать деньги, — цитирует ESPN Гэтжи. — Когда я побью Хабиба, буду сражаться с Конором, потому что пытаюсь заработать. Дерется ли он или нет — должен ли он драться? Абсолютно. Не знаю, с кем он будет драться. Одно из главных требований — чтобы он проиграл.

В ночь с 9 на 10 мая на турнире UFC 249 Гэтжи победил другого американского бойца, Тони Фергюсона, и стал временным чемпионом организации в легком весе. Изначально с Фергюсоном должен был драться Хабиб Нурмагомедов, но из-за пандемии коронавируса он не смог покинуть пределы России, в связи с чем поединок сорвался.

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