«Когда Дастин душил Хабиба, просто закрыл глаза». Вице-президент UFC о бое Нурмагомедова с Порье

Вице-президент UFC по России и СНГ Андрей Громковский в интервью RT рассказал, что ему было страшно за чемпиона промоушена Хабиба Нурмагомедова в бою против американца Дастина Порье. Россиянин победил в третьем раунде удушающим приемом.

— Нурмагомедов удивил вас чем-то в бою с Порье?

— В первую очередь, умением выходить из наиболее сложных ситуаций. В некоторых моментах нам всем пришлось серьезно поволноваться за Хабиба, но он довел дело до конца. Его умение вести бой впечатляет.

— В случае со второй «гильотиной» Нурмагомедов довольно долго оставался в захвате, а в один момент практически не двигался. Не было страха, что рефери может перестраховаться и преждевременно остановить схватку?

— Честно скажу: когда Порье душил Нурмагомедова, я просто закрыл глаза.

— Как Нурмагомедову удалось стать таким популярным, практически не применяя треш-ток?

— Каждый боец несёт свои ценности и взгляды. Если человек способен раскрыться и показать, какой он на самом деле, это вызывает уважение у других людей.