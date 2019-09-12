«Когда Дастин душил Хабиба, просто закрыл глаза». Вице-президент UFC о бое Нурмагомедова с Порье
Вице-президент UFC по России и СНГ Андрей Громковский в интервью RT рассказал, что ему было страшно за чемпиона промоушена Хабиба Нурмагомедова в бою против американца Дастина Порье. Россиянин победил в третьем раунде удушающим приемом.
— Нурмагомедов удивил вас чем-то в бою с Порье?
— В первую очередь, умением выходить из наиболее сложных ситуаций. В некоторых моментах нам всем пришлось серьезно поволноваться за Хабиба, но он довел дело до конца. Его умение вести бой впечатляет.
— В случае со второй «гильотиной» Нурмагомедов довольно долго оставался в захвате, а в один момент практически не двигался. Не было страха, что рефери может перестраховаться и преждевременно остановить схватку?
— Честно скажу: когда Порье душил Нурмагомедова, я просто закрыл глаза.
— Как Нурмагомедову удалось стать таким популярным, практически не применяя треш-ток?
— Каждый боец несёт свои ценности и взгляды. Если человек способен раскрыться и показать, какой он на самом деле, это вызывает уважение у других людей.
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https://russian.rt.com/sport/article/667617-gromkovskii-ufc-nurmagomedov