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Сегодня, 08:46

Легенда джиу-джитсу убит в Бразилии выстрелом в голову

Давид Хачатрян
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Восьмикратный чемпион мира по джиу-джитсу Леандро Ло отдыхал в ночном клубе Сан-Паулу. По показаниям свидетелей, мужчина, которого позже опознали как офицера полиции Энрике Велозу, схватил бутылку со столика Ло, после чего многократный чемпион мира попытался успокоить офицера, уложив его на землю.

Как только Велозу поднялся на ноги, он достал пистолет и выстрелил в голову Ло. Бразилец был доставлен в больницу, но через несколько часов врачи констатировали смерть. Об этом сообщает издание MMA Fighting. Ло являлся обладателем черного пояса по джиу-джитсу, многократным чемпионом мира, обладателем нескольких титулов IBJJF в разных весовых категориях. Он побеждал таких бойцов, как Гилберт Бернс, Диллон Данис, Гордон Райан и Андре Гальвао.

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