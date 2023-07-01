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Сегодня, 16:14

Кияшко сообщил, что в начале осени Волков проведет бой с топовым тяжеловесом

Алина Савинова
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Тарас Кияшко, тренер российского тяжеловеса UFC Александра Волкова, назвал примерные сроки следующего поединка бойца.

«В начале осени Александр Волков проведет свой очередной бой. Где и с кем, пока сказать не могу, пока UFC официально не анонсирует поединок. Но подготовка уже идет. Соперник известен, работаем под него. Могу сказать, что это топовый тяжеловес и достойный соперник», — цитирует Кияшко MMA.Metaratings.ru.

12 марта Волков одержал победу над Александром Романовым на турнире UFC Fight Night 221, который прошел в Лас-Вегасе.

Всего 34-летний Волков провел 46 боев в ММА, одержал 36 побед и потерпел 10 поражений. На данный момент он занимает 7-е место в рейтинге UFC.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/kiyashko-volkov-provedet-sleduyushii-boi-v-nachale-oseni-s-topovym-tyazhelovesom-262864/
Александр ВОЛКОВ
ММА
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