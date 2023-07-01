Вице-президент АСА объяснил, почему бой Пономарева и Вахаева был перенесен

Тяжеловес Мухумат Вахаев не сможет выйти на бой с Григорием Пономаревым по личным обстоятельствам, из-за чего поединок был перенесен с 21 июля (турнир АСА 160) на 11 августа (турнир АСА 161), сообщил «СЭ» вице-президент АСА Асланбек Бадаев.

«Две причины. Первая заключается в травме: Вахаев получил травму, о характере которой не хочет распространяться. По понятным причинам: чтобы соперник это не использовал, — сказал Бадаев. — Несмотря на эту травму, Вахаев продолжал готовиться, предупредил нас, что она у него есть. Он с этой травмой поехал на конференцию в Москву, был готов драться. Но после этого у него произошла одна ситуация, личного характера. Он был занят, выпал из ритма, ему пришлось вернуться домой со сборов. Он уведомил лигу, что проблемы личного характера не позволяют ему готовиться, что ему нужно быть дома — неделю-две, и попросил перенести бой на следующий турнир — на 11 августа».

На счету 33-летнего Вахаева 11 побед, 5 поражений и 1 ничья в ММА. У 27-летнего Пономарева 6 побед и 2 поражения в карьере.