Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Игры
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 16:25

Вице-президент АСА объяснил, почему бой Пономарева и Вахаева был перенесен

Илья Андреев
Шеф отдела единоборств
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Тяжеловес Мухумат Вахаев не сможет выйти на бой с Григорием Пономаревым по личным обстоятельствам, из-за чего поединок был перенесен с 21 июля (турнир АСА 160) на 11 августа (турнир АСА 161), сообщил «СЭ» вице-президент АСА Асланбек Бадаев.

«Две причины. Первая заключается в травме: Вахаев получил травму, о характере которой не хочет распространяться. По понятным причинам: чтобы соперник это не использовал, — сказал Бадаев. — Несмотря на эту травму, Вахаев продолжал готовиться, предупредил нас, что она у него есть. Он с этой травмой поехал на конференцию в Москву, был готов драться. Но после этого у него произошла одна ситуация, личного характера. Он был занят, выпал из ритма, ему пришлось вернуться домой со сборов. Он уведомил лигу, что проблемы личного характера не позволяют ему готовиться, что ему нужно быть дома — неделю-две, и попросил перенести бой на следующий турнир — на 11 августа».

На счету 33-летнего Вахаева 11 побед, 5 поражений и 1 ничья в ММА. У 27-летнего Пономарева 6 побед и 2 поражения в карьере.

1
0
Читайте также
Костомаров снял еще одно мотивирующее видео. Его мужество впечатляет
Черчесов: «До конца матча не был уверен в победе России над Испанией на ЧМ-2018»
В конгрессе США предложили запретить финансирование Украины до завершения конфликта
WP узнала о консультациях Киева с главой ЦРУ по разрешению украинского конфликта
За месяц в России подорожали четыре комплектации автомобилей
Чего достигла Россия в области продбезопасности: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кияшко сообщил, что в начале осени Волков проведет бой с топовым тяжеловесом

Штырков назвал имена возможных соперников в следующем бою
Новости
RSS RSS
Все новости