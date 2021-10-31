Джош Томсон: «Ислам Махачев лучше защищается от приемов, чем Хабиб»

Бывший чемпион Strikeforce и партнер Ислама Махачева Джош Томсон поставил его навыки джиу-джитсу выше Хабиба Нурмагомедова.

«У Чарльза Оливейры больше шансов засабмитить Хабиба, чем Ислама, — сказал Томсон на подкасте Weighing In. — Не поймите меня неправильно, Хабиб — великолепный грэпплер, один из самых доминируюших чемпионов в истории. Но он был уязвим к удушению Д'Арс, к гильотине. Да, он выбирался из этих приемов, но посмотрите тот же бой с Порье — там он очень серьезно влип в гильотину. Другое дело, конечно, физическая сила. Хватило бы Чарльзу Оливейре сил, чтобы довести эту гильотину до конца? У него тонкие предплечья, руки, не знаю, хватило бы или нет.

Но что касается Ислама, он тоньше понимает все эти позиции. Из всех дагестанцев, с кем я тренировался — он лучше всех защищался от приемов. Он понимает сабмишены от и до — и как атаковать ими и как защищаться. Ислам феноменален в БЖЖ. Он также силен на спине, как и сверху. Когда его переводили, он делал такие свипы... Просто отменные. Его никто не мог держать на земле. Представьте, как он хорош, если я из своего опыта говорю вам — у Оливейры больше шансов поймать на прием Хабиба, чем Ислама. Я не говорю «победить», я говорю только про вероятность приема.

Единственное, что меня беспокоит — это уверенность в себе. Здесь Исламу есть куда расти. Безусловно, такая победа над Хукером сделает его еще увереннее, но вот если бы у него, к примеру, была такая же вера в себя, как у Фрэнка Шэмрока (смеется), он бы мог победить хоть 5-6 человек за раз со своими навыками".

30 октября Махачев финишировал Дэна Хукера кимурой в первом раунде поединка на UFC 267 в Абу-Даби.