Кикбоксеры северо-западного округа выиграли чемпионат Москвы.

27 марта завершился чемпионат и первенство Москвы по кикбоксингу. Этот турнир федерального значения, проведен при поддержке Департамент спорта города Москвы.

По его итогам выявлены спортсмены города, которые войдут в сборную команду Москвы и будут выступать на всероссийской и международной арене.

Турнир собрал более 600 участников из Москвы и Московской области. Среди них были воспитанники спортивного клуба «Алекс» под руководством заслуженного тренера России Александра Кунакова.

Победителями турнира стали: Мусаев Муса, Субботин Герман, Степанов Всеслав, Марченков Евгений, Винтовкин Александр, Петренко Сергей, Зацепин Роман, Одинаев Ильхом, Бабакова Алина, Титова Варвара, Зайцева Ольга, Сабуров Артём, Молотков Данила, Акилин Евгений

Серебрянные медали завоевали: Карелина Евдокия, Яньшина Ольга, Паревский Георгий, Садовский Андрей, Егорова Екатерина, Александров Артём, Власов Владислав, Веснин Василий

Бронзовыми призерами стали: Терентьева Ольга, Субботин Глеб, Корнеев Василий, Кудрявцев Даниил, Хачатуров Сергей, Токтомушов Улукбек, Кирсанова Анастасия.

Победителям вручены медали, специальные призы, а также пояса чемпионов.

Чемпионы получили денежные призы, которые были утверждены российским кикбоксером, чемпионом мира и заслуженным тренером России Михаилом Герасимовым.