Первый чемпион UFC из России Олег Тактаров в разговоре с «СЭ» заявил, что реванш Петра Яна с Алджамейном Стерлингом может возглавить турнир UFC.

— Петр Ян бы сейчас делал защиту в каждом третьем бою. Года три бы защищал, и все это проходило незаметно. А тут вдруг такой гандонистый паренек попался, артист погорелого театра. У зрителя появился интерес, уже этот бой может возглавить турнир. Я думал, что других вариантов, кроме как попробовать вернуть Генри Сегудо с пенсии, нет. А тут подставился. Но это не история с Конором, когда он и автобус атаковал, когда и из ринга выпрыгивали. Такой спектакль, я думаю, больше UFC не позволит сделать.

— Ян размажет Стерлинга в реванше?

— Дышать надо будет. Стерлинг первые три раунда будет держаться и наверняка что-то придумывать.

Бой Ян — Стерлинг стал частью номерного турнира UFC 259, который завершился в минувшие выходные в Лас-Вегасе. Ян выигрывал поединок по очкам, однако в конце четвертого раунда нанес неумышленный, но запрещенный удар коленом в голову, который стоил ему пояса.

(Константин Колмаков)