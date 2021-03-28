Тактаров — о реванше Яна и Стерлинга: «Алджамейн — артист погорелого театра»
Первый чемпион UFC из России Олег Тактаров в разговоре с «СЭ» заявил, что реванш Петра Яна с Алджамейном Стерлингом может возглавить турнир UFC.
— Петр Ян бы сейчас делал защиту в каждом третьем бою. Года три бы защищал, и все это проходило незаметно. А тут вдруг такой гандонистый паренек попался, артист погорелого театра. У зрителя появился интерес, уже этот бой может возглавить турнир. Я думал, что других вариантов, кроме как попробовать вернуть Генри Сегудо с пенсии, нет. А тут подставился. Но это не история с Конором, когда он и автобус атаковал, когда и из ринга выпрыгивали. Такой спектакль, я думаю, больше UFC не позволит сделать.
— Ян размажет Стерлинга в реванше?
— Дышать надо будет. Стерлинг первые три раунда будет держаться и наверняка что-то придумывать.
Бой Ян — Стерлинг стал частью номерного турнира UFC 259, который завершился в минувшие выходные в Лас-Вегасе. Ян выигрывал поединок по очкам, однако в конце четвертого раунда нанес неумышленный, но запрещенный удар коленом в голову, который стоил ему пояса.
(Константин Колмаков)
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