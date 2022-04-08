Боец Никулин рассказал о настрое на поединок против Бикрева

Боец Тимура Никулин продолжает готовится к поединку с чемпионом лиги AMC Fight Nights Дмитрием Бикревым. Они сразятся в соглавном бою турнира PRAVDA.

«Чем сильнее соперник, тем быстрее ты развиваешься, тем быстрее ты будешь понимать, стоишь ли ты того, о чем ты думаешь, или нет. Или стоит уже завязывать со спортивной карьерой. Я не хочу драться с мешками, я хочу зарабатывать, мне нравятся громкие имена. Бикрев — это имя очень громкое, потому что человек прошел огонь, воду и медные трубы, поэтому я хочу помериться с ним силами. У него 400 боев в любительской карьере, 30 боев — в профессиональной. Но я думаю, что у меня все-таки есть шансы, потому что у него был год простоя», — сказал Никулин РЕН ТВ.

По словам Никулина, у его соперника есть психологическая боязнь проигрыша, так как он более опытный боец.

«Он уже не спит по ночам, думает, а если он проиграет Тимуру Никулину, как будут смотреть на него другие спортсмены. Хоть он и говорит: «Я буду драться с Никулиным в Никулинском цирке». Так ты в этот цирк и приходишь, ты главная зверушка в моем цирке. Давайте не забывать об этом. Благодаря мне, о нем сейчас будут говорить больше. Я ему делаю имя», — отмечает он.

Зрители РЕН ТВ увидят этот бой 15 апреля в прямом эфире.