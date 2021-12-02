Кевин Ли: «Горжусь, что в UFC я принимал бои, от которых меня отговаривали. Гиллеспи, Кьеза, Триналдо»

Бывший претендент на временный пояс UFC в легком весе Кевин Ли рассказал, какими своими достижениями за семь лет в промоушене он гордится больше всего.

«Горжусь, что выходил драться со всеми этими ребятами, с которыми меня уговаривали не драться, — сказал Ли на шоу The MMA Hour. — Потому что это было опасно и глупо. Кьеза, Триналдо, Гиллеспи, даже Тони Фергюсон... Но я выходил и принимал эти бои. Мой совет всем этим молодым ребятам, которые залетают сейчас в UFC из Conetender Series и прочей хрени — выбирайте соперников. Подбирайте их. Не неситесь, как я, драться со всеми подряд. Для UFC, когда вы принимаете бои на коротком уведомлении с кем угодно, — вы лучший друг. Но после поражений они просто вышвырнут и забудут вас. Подбирайте бои, вы так дальше продвинетесь. Посмотрите на Шона О"Мэлли».

Ли провел в UFC семь лет, одержав за это время 11 побед и потерпев семь поражений. К октябрю 2017-го у 24-летнего американца был рекорд 9-2 в промоушене, но затем он проиграл пять боев из семи.

Последний поединок Ли провел в августе этого года, проиграв единогласным решением Даниэлю Родригесу. 1 декабря боец был уволен из UFC.