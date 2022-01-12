В команде Евлоева объяснили причину снятия с боя против Топурии на UFC 270

Команда российского бойца MMA Мовсара Евлоева выступила с заявлением о снятии с поединка против грузина Илии Топурии на турнире UFC 270.

«Мы с командой надеялись, что коронавирус отпустит Мовсара и ему все-таки удастся восстановиться и провести поединок на UFC 270, — говорится в сообщении на странице Team Evloev в Instagram. — К сожалению эта зараза, унесшая многим жизнь, не так легко и не без последствий (слабость, отдышка) покидает организм человека. Мы попросили UFC сохранить данный поединок, надеемся, что так и произойдет, так как это был один из самых ожидаемых боев UFC и отменен он по независящим от нас причинам».

27-летний россиянин сдал положительный тест на коронавирус. На счету Евлоева 15 побед в 15 боях MMA. У 24-летнего Топурии 11 побед в 11 поединках.

Турнир UFC 270 пройдет 22 января в Анахайме.