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Казахстанский боец Жумагулов подписал контракт с UFC

10:58

Боец ММА из Казахстана Жалгас Жумагулов подписал контракт с UFC. Об этом сообщил менеджер спортсмена и команды Саят Абдрахманов.

— Боец команды Arlan MMA Pro Жалгас Жумагулов подписал контракт с UFC, — говорится в сообщении. — Поздравляю тебя, брат, и всех, кто ждал этой новости.

31-летний Жалгас Жумагулов выступает в наилегчайшей весовой категории. Он одержал 13 побед в ММА (шесть нокаутов) при трех поражениях.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/B8xwC0TnBfv/

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