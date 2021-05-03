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Хамзин после победы на RCC 9: «Хочу драться за океаном в UFC или Bellator»

19:05
Ильяс Хамзин. Фото Instagram
Ильяс Хамзин. Фото Instagram

Боец из команды «Архангел Михаил» Ильяс Хамзин поделился планами на будущее после победы над Джуниором Маркесом на турнире RCC 9.

«Цели высокие. Не знаю... До 40 лет можно драться. Поэтому мои цели так же высоки — я хочу драться за океаном в UFC или Bellator», — сообщил Хамзин в разговоре с «СЭ» после боя.

Хамзин победил бразильца Маркеса решением судей. Теперь на его счету 7 побед и 2 поражения.

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