Кайла Харрисон считает Колби Ковингтона потрясающим бойцом

Двукратная олимпийская чемпионка по дзюдо, которая с 2018 года выступает в ММА, Кайла Харрисон (12-0), заявила, что Колби Ковингтон (17-3) — это потрясающий боец с превосходной борьбой.

«Можно что угодно говорить о Колби, но он потрясающий боец, — сказала Харрисон в интервью The MMA Hour. — У него отличный бензобак, одни из лучших навыков в борьбе, хороший бойцовский IQ, темп. Он крутой ублюдок. Я бы никогда не сказала, что он плохой боец. Колби потратил много времени на совершенствование своей борьбы. Как бы Хорхе не пытался, он, наверное, не достигнет этого».

В главном событии UFC 272 Ковингтон победил Хорхе Масвидаля (35-16) единогласным решением судей (49 — 46, 50 — 44, 50 — 45). Турнир проходил 6 марта на арене T-Mobile в Лас-Вегасе, Невада.