«Я мог бы помочь тебе». Сехудо обратился к Масвидалю

Бывший двойной чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весах Генри Сехудо (16-2) обратился к Хорхе Масвидалю (35-16), заявив, что он мог бы сделать из него более техничного бойца.

«Я мог бы помочь Хорхе стать более техничным бойцом, — написал Сехудо в Twitter. — Он слишком умен. Я всегда так сильно любил этого чувака. Расстроен, что нам так и не удалось наладить отношения. Дверь в мой зал всегда будет открыта для тебя, Хорхе».

Масвидаль проиграл Колби Ковингтону (17-3) единогласным решением судей (49 — 46, 50 — 44, 50 — 45) в главном событии UFC 272. Турнир проходил 6 марта на арене T-Mobile в Лас-Вегасе, Невада.