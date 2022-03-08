«Один из лучших в мире». Шон О'Мэлли восхищен Ковингтоном

12-й номер легчайшего веса Шон О'Мэлли (15-1) прокомментировал доминирующее выступление Колби Ковингтона (17-3) на UFC 272.

«То, что сделал Колби, впечатляет, чувак, — сказал О'Мэлли на своем подкасте TimboSugarShow. — Ему нужно было продолжать вести себя так. Он, черт возьми, никому не нравился. Теперь он больше похож на звезду. Раньше он был придурком, а не звездой. Но теперь он звездный придурок. Мне нравится наблюдать за ним. Он интересен как персонаж. Он, наверное, один из лучших в мире. Колби проиграл Камару, но все еще остается на вершине рейтинга. Просто доминируй над соперниками».

В главном событии UFC 272 Ковингтон победил Хорхе Масвидаля (35-16) единогласным решением судей (49 — 46, 50 — 44, 50 — 45). Турнир проходил 6 марта на арене T-Mobile в Лас-Вегасе, Невада.