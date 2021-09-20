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Карлос Кондит: «Закончил карьеру, потому что не получал максимальной отдачи от проделанного труда»

22:15

Бывший временный чемпион UFC Карлос Кондит (32-14, 9-10 в UFC) объяснил решение закончить карьеру.

«Много разных причин, но главная — я не получал отдачи от проделанного труда, — сказал Кондит на шоу The MMA Hour. — Не получал свой максимум. Последний кэмп — я проделал огромную работу, все было хорошо, но я никак не мог выйти на пик. Пытался разобраться, что не так, какие части формулы не сходятся... Так или иначе, пора двигаться дальше».

Кондит решил, что закончит вскоре после боя летом — 10 июля этого года он проиграл единогласным решением Максу Гриффину.

«Написал Дане, он перезвонил мне. Мы поговорили, он поблагодарил меня, я поблагодарил его за все возможности, — подчеркнул бывший временный чемпион UFC. — Но были и другие причины, в моей личной жизни происходило разное, умер мой лучший друг Тим. Мы учились с 5-го класса вместе, он всегда ездил со мной на бои, был мне как брат. Но он умер от ковида».

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Никита Горшенин все материалы автора

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