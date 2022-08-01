Александр Емельяненко опроверг слухи о завершении карьеры

Российский боец Александр Емельяненко (28-9) подтвердил, что он не намерен завершать карьеру бойца.

«Все это ложь и провокация. Желтая пресса печатает это, чтобы поднять себе рейтинг и как-то обратить на себя внимание», — сказал Емельяненко на своем YouTube-канале.

Ранее в соцсети «ВКонтакте» в неверифицированном аккаунте Емельяненко появился пост с заявлением бойца о завершении карьеры. В нем Емельяненко утверждает, что «больше не может выступать из-за проблем со здоровьем, вызванными старыми травмами». Однако это заявление было сделано Емельяненко 19 декабря 2012 года, когда президент М1 Global Вадим Финкельштейн объявил о расторжении с ним контракта.

Следующий поединок Емельяненко должен провести против Вячеслава Дацика (6-8) на Hardcore Boxing в сентябре.