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Сегодня, 10:11

Александр Емельяненко опроверг слухи о завершении карьеры

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в
Александр Емельяненко.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Российский боец Александр Емельяненко (28-9) подтвердил, что он не намерен завершать карьеру бойца.

«Все это ложь и провокация. Желтая пресса печатает это, чтобы поднять себе рейтинг и как-то обратить на себя внимание», — сказал Емельяненко на своем YouTube-канале.

Ранее в соцсети «ВКонтакте» в неверифицированном аккаунте Емельяненко появился пост с заявлением бойца о завершении карьеры. В нем Емельяненко утверждает, что «больше не может выступать из-за проблем со здоровьем, вызванными старыми травмами». Однако это заявление было сделано Емельяненко 19 декабря 2012 года, когда президент М1 Global Вадим Финкельштейн объявил о расторжении с ним контракта.

Следующий поединок Емельяненко должен провести против Вячеслава Дацика (6-8) на Hardcore Boxing в сентябре.

Александр Емельяненко
ММА
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