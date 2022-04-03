Временный чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян (16-2) поделился своими чувствами, которые он испытывал во время проигрыша дисквалификацией Алджамейну Стерлингу (20-3) 6 марта на UFC 259, а также рассказал, почему не уважает Стерлинга.

«Внутренняя моя реакция была в моменте: «Что ты натворил? Все было так близко», — сказал Ян в эпизоде UFC 273 Countdown. — Я считаю, что как минимум нужно было сделать этот бой несостоявшимся, а не награждать его чемпионским титулом в таком поединке, который он проиграл. Во-первых, уважающий себя боец никогда бы не принял этот титул и точно не говорил бы об этом в СМИ».

Реванш между россиянином и американцем состоится 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, Флорида. Поединок пройдет за титул UFC в легчайшем весе.

В первом бою Ян проиграл дисквалификацией. Россиянин в четвертом раунде нанес запрещенный удар коленом.