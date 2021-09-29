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Камил Гаджиев: «Я бы сделал бой между Пригожиным и Шнуровым, но не верю в него»

17:42
Сергей Шнуров. Фото Instagram
Сергей Шнуров. Фото Instagram
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Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о готовности организовать бой между продюсером Иосифом Пригожиным и рок-музыкантом Сергеем Шнуровым.

«Я в этот бой вообще не верю. Не уверен, что они занимаются спортом. Я промоутер, продюсирую единоборства много лет. Как я могу отказываться от такого боя? Разве я могу сказать нет на такой бой? Конечно, я говорю, что готов. У Иосифа и Сергея разница 4 года, все возможно. Интересный факт: Иосиф Пригожин родился в Махачкале. Это дает ему серьезное преимущество в чем-либо. Я бы сделал этот бой, но я в него не верю», — сказал Гаджиев «СЭ».

Ранее, 28 сентября, Пригожин в своем Instagram опубликовал видеообращение, в котором вызвал на бой лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова. Конфликт между ними начался весной 2020-го.

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Владимир Пушкарев все материалы автора

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