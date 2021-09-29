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Петр Ян прокомментировал решение UFC заменить Стерлинга на Сэндхагена

17:46
Петр Ян. Фото UFC.
Петр Ян. Фото UFC.
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Экс-чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Петр Ян прокомментировал решение UFC заменить Алджамейна Стерлинга на Кори Сэндхагена.

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг отказался от боя, который был запланирован на 30 октября в Абу-Даби, из-за проблем с шеей. Вместо него будет драться третий номер рейтинга Кори Сэндхаген, при этом на кону будет стоять титул временного чемпиона.

«Сэндхаген — достойный претендент на титул. Он опасный, жесткий боец и показал отличный бой против Диллашоу. Да, бой он проиграл по делу, но Ти Джей восстанавливается после операции, поэтому шанс дали Кори. Честно говоря, я недоволен тем, что титул чемпиона будет временный, но это политика UFC, и туда я не лезу. Я рад тому, что могу выйти и сделать свою работу, — очень много людей ждут мой поединок. О Стерлинге больше не думаю — он трус. Сначала побью Сэндхагена, а что будет дальше, мы узнаем после», — приводит слова Яна пресс-служба бойцовского клуба «Архангел Михаил».

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Иван Шитик все материалы автора

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