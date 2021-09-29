«Я вырос в Дагестане. Если он муха, то я мухобойка». Война Пригожина и Шнурова привела к вызову на бой

Когда-то «Ленинград» уже выходил на ринг — но без своего фронтмена. Тогда главной звездой шоу стал Дацик.

Что случилось

Продюсер Иосиф Пригожин записал видеообращение, в котором вызвал на бой лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова.

«Сергей, я слышал, что ты в кругу моих друзей распрягался, что готов со мной встретиться на ринге, — сказал Пригожин. — Я с удовольствием принимаю этот вызов. С удовольствием встречусь с тобой, посмотрим, кто из нас настоящий мужчина. Оскорблять женщин в интернете ты мастер, а вот на ринге, в кругу наших общих друзей, мы сможем показать, кто на что способен в этой жизни. Надеюсь, у тебя хватит мужества не включать заднюю, как многие другие. Я говорю тебе «да», я готов к бою в любое время, 24/7. За свою женщину я порву тебя на куски, знай это».

Суть конфликта

В прошлом году Пригожин заявил, что представители шоу-бизнеса оказались в тяжелом финансовом положении после введения ограничений на проведение массовых мероприятий в связи с пандемией коронавируса. Шнуров опубликовал стихотворение, в котором предложил отправить Пригожину и его жене — певице Валерии — сосиски из «Пятерочки». Затем Шнуров в колонке для «Комсомольской правды» выразил сомнения насчет того, что звезды российской эстрады действительно популярны. Пригожин, в свою очередь, в интервью StarHit назвал лидера «Ленинграда» «трусливым мерзавцем».

Потом Валерия написала, что «Шнур уже переобулся и требует помощи у шоу-бизнеса». В ответ на это Шнуров резко высказался в Instagram: «Тетя Лера, помощь нужна вам и вашему муженьку, серьезная, может быть, даже медицинская. А людям нужна работа. За что я и выступаю, давно и последовательно. Я не болтаю чепуху на каждом углу и не пытаюсь дозвониться Панину и Куклачеву, а собираю профсоюз с конкретными целями и задачами. Чего и вам советую. Займитесь уже каким-нибудь делом».

А через некоторое время Шнуров высмеял «обедневших» Пригожину и Валерию, которые поехали отдыхать не на Мальдивы, а в Дубай — то есть выбрали более экономичный вариант.

В январе этого года стало известно, что Шнуров подал заявление в полицию, в котором утверждал, что Пригожин ему угрожает. По словам адвоката певца Алексея Добрынина, Пригожин отправлял Шнурову личные сообщения с угрозами и нецензурной лексикой.

Реакция

Шнуров еще не ответил на вызов Пригожина. Зато эпатажный актер Никита Джигурда дал комментарий порталу NEWS.ru, заявив, что если солист «Ленинграда» не согласится на бой с продюсером, то он готов его заменить.

«Один акцентированный удар в челюсть может все решить, поэтому если Сережа Шнуров согласится, то равные [шансы], 50 на 50. Но если не согласится, то я готов выступить на стороне Шнурова и принять вызов Иосифа Пригожина», — сказал Джигурда.

В сентябре Джигурда провел бой с депутатом Госдумы РФ Виталием Милоновым на турнире промоушена «Наше Дело». Боец ММА Александр Емельяненко на подкасте блогера Сергея Мезенцева сообщил, что Джигурда одержал победу.

Уже есть и человек, который готов организовать бой Пригожина и Шнурова. Это глава промоушена Hardcore Fighting Championship Анатолий Сульянов. Об этом Сульянов написал под постом Пригожина, в котором тот бросил вызов Шнурову.

В интервью «СЭ» Пригожин пояснил, что ему все равно, по каким правилам драться со Шнуровым. «Я мальчик, который вырос в Дагестане. Нам все равно. Мы можем за себя постоять, если это понадобится. Если он согласится, то я с удовольствием пойду. Просто а как ему еще обозначить, что он меня просто достал? Вот как? Если он кого-то называет мухой, то я мухобойка!» — сказал Пригожин.

Боевой опыт «Ленинграда»

В 2002 году в Санкт-Петербурге состоялась матчевая встреча по боксу — «Ленинград» против «Отпетых Мошенников». За «Ленинград» бились саксофонист, гитарист и барабанщик. Шнуров выйти на ринг не смог, так как за месяц до этого сломал руку.

Главным действующим лицом тогда, правда, стал не кто-то из «Ленинграда» или «Отпетых Мошенников», а скандально известный боец Вячеслав Дацик. Он вышел против какого-то юнца, стал кривляться, а затем выкинул за пределы ринга рефери.

«Нас пригласили в ночной клуб, между концертами «Ленинграда» и группы «Отпетые Мошенники» были боксерские спарринги, — вспоминал в интервью «СЭ» боец ММА Арман Гамбарян. — Я был на одном из таких мероприятий, когда один бой был по правилам бокса, а другой — по правилам ММА. По ММА выступал мой товарищ, Максим Руденский, выиграл. Второй бой был с участием Дацика и какого-то пьяного парня. Дацик подставлял голову все два раунда, а потом решил за 15 секунд выключить соперника. Перекрылся, бой остановили, руку подняли тому парню. Дацик взял и ударил судью. Началась потасовка, он начал кого-то выкидывать с ринга. Сергей Казновский стоял, говорил: «Блин, ну все...» Дацика тогда нехило скрутили и выкинули из клуба. По-моему, он выкинул парня, с которым дрался, а тот упал на людей, и какая-то девчонка то ли сломала, то ли подвернула ногу».