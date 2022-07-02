Камил Гаджиев вспомнил, как заставлял нынешнего чемпиона UFC драться

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев после турнира Ural FC поделился с журналистами воспоминаниями о том, как в его промоушене провел два боя нынешний чемпион UFC в полутяжелом весе Иржи Прохазка.

В июне 2013 года Прохазка в Fight Nights проиграл удушающим Абдул-Кериму Эдилову, а в декабре 2014-го свел вничью поединок с Михаилом Мохнаткиным. В июне 2022-го 29-летний чех победил удушением сзади Гловера Тейшейру и завоевал титул чемпиона UFC. Прохазка стал вторым бойцом, кто сначала выступал в Fight Nights, а потом взял пояс UFC. Первая — полька Йоанна Енджейчик.

«Конечно, я за него болел. Он дважды у нас выступал. Он в Rizin еще много бовев провел, я и там за него болел. Всегда считал его нашим парнем — файтнайтсовским. И за Йоанну [Енджейчик] тоже болел, конечно. Он же еще с Восточной Европы — свои люди, так скажем. Это пространство — Восточная Европа, [экс] СССР — наши люди.

Чем он мне тогда запомнился? Ничем! Унылый бой с Мишей Мохнаткиным. Запомнился тем, что во время боя я схватил микрофон, и прямо по время него начал кричать, чтобы они оба начали драться. Тогда — реально ничем [не запомнился]. Но это был очень сильный боец, реально сильный. И Мохнаткин — сильный. Поэтому они оба очень осторожничали".