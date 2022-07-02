Гаджиев: «Шлеменко и Исмаилов будто драться не собираются»

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев объяснил, почему до сих пор не верит в то, что состоится бой между Александром Шлеменко и Магомедом Исмаиловым.

«Обсуждали ли бой со Шлеменко? Конкретики не было, — сказал Гаджиев журналистам после турнира Ural FC в Перми. — У него сейчас дела с RCC, и, может быть, когда-то состоится его бой с Магой Исмаиловым, во что я, честно говоря, не верю».

«Мы же еще с Андреем Корешковым летели, — продолжил он. — У Андрюхи такая ситуация, что он в Bellator, но при этом, как я понимаю, в силу разных причин он там не выступает. Поэтому в контексте с Fight Nights мы не рассуждали. Говорили [со Шлеменко] в контексте того, что можно было бы драться в России. Но сейчас, когда есть готовый бой с Магой, говорить про кого-то как-то странно».

«Да, я хотел бы увидеть бой Шлеменко — Минеев, но бежать впереди паровоза под названием бой Шлеменко — Исмаилов, я бы не хотел».

«Почему не уверен, что бой Шлеменко — Исмаилов состоится? Просто по ощущениям. Потому что большие бои тяжело делать. Я интуитивно в этот бой с самого начала не верил. Мне кажется, что я на них смотрю, и у меня такое ощущение, что они друг с другом не собираются драться. Вот так. То ли как-то все по-доброму, то ли они как-то не похожи на будущих соперников».

Шлеменко и Исмаилов должны сразиться на турнире RCC, который состоится в конце августа в Екатеринбурге.