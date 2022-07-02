Камил Гаджиев сделал заявление о дальнейшей карьере Минеева

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев заявил, что чемпион лиги в среднем весе Владимир Минеев может сразиться с победителем пары Вагаб Вагабов — Давид Бархударян.

«Жду ли результат боя Шлеменко и Исмаилова? Жду результат боя Бархударян — Вагабов, — сказал Гаджиев журналистам после турнира Ural FC в Перми. — Может быть, мы потом объединим в одном поединке два пояса — в 84 кг и 93 кг. Вова, может быть, поменьше будет гонять, а чемпион в 93 кг сгонит чуть побольше веса и приблизится к Вове. Мне кажется, что получится хороший поединок. Бой с победителем этой пары станет громким событием».

«Можно мечтать о том, что Вагабов или Бархударян сделают 84 кг, но, честно сказать, это сложно. Скорее всего, Вова согласится на бой в промежуточном весе».

Вагабов — чемпион AMC Fight Nights в полутяжелом весе. Его защита пояса против Бархударяна состоится 15 июля на турнире в Краснодаре.

Минеев не дрался с октября прошлого года, когда на турнире AMC Fight Nights в Сочи он техническим нокаутом выиграл у Магомеда Исмаилова.