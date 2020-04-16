Камил Гаджиев рассказал о примирении с Али Багаутиновым

Президент Fight Nights Global (FNG) Камил Гаджиев рассказал «СЭ» о примирении с бойцом ММА Али Багаутиновым.

19 октября прошлого года Багаутинов проиграл раздельным решением судей Жалгасу Жумагулову в бою за титул чемпиона FNG в наилегчайшем весе. Багаутинова возмутил вердикт арбитров, о чем он сказал сразу после боя. Также он сделал критический пост в соцсетях. Этой весной 34-летний боец сообщил, что лига не полностью выплатила ему гонорар за бой (5 миллионов рублей). Гаджиев в свою очередь заявил, что перечислит Багаутинову гонорар только после того, как спортсмен извинится перед ним.

Встреча между Гаджиевым и Багаутиновым прошла 15 апреля. Боец сообщил в Instagram, что он извинился перед президентом FNG. «Все вопросы между нами закрыты», — написал он.

— Личная встреча всегда все расставляет на свои места, — сказал Гаджиев в интервью «СЭ». — У нас много общих друзей, и они не испытывали восторга от происходящего. Организовали встречу. Встретились, поговорили — так скажем, без лишних советчиков. И все встало на свои места. Я настаивал на публичном извинении, потому что ранее в социальных сетях было много негатива от Али. И важным условием с моей стороны было, чтобы Али сделал публичный месседж. Хорошо, что встретились. В первую очередь — для индустрии. Fight Nights ценит свою репутацию и ценит людей, с которыми работает. Это касается бойцов в первую очередь. И от них мы хотим того же. Наше примирение — хороший сигнал для всех.

— Как долго с ним разговаривали?

— Чтобы расставить все точки над i понадобилось полчаса. Нам есть, что обсудить — даже в рамках этой истории.

— При встрече пожали друг другу руки?

— В нашей мужской этике — подразумеваю всех мужчин — люди не дают друг другу руки, наверное, только в двух случаях. В первом — когда произошло такое, после чего ты перестаешь считать мужчину мужчиной. Ну, и второе — когда мужчина сам объявляет себя не мужчиной, это касается представителей нетрадиционной сексуальной ориентации.

— Вы сразу поняли, что Али шел с намерением извиниться?

— Я это знал. И он это знал. Нужно было встретиться, переговорить, сказать друг другу что-то, о чем не говорят в социальных сетях. Хотя и там было сказано немало. Багаутинов шел туда с понятными намерениями. Мы этот вопрос (извинений) решили сразу. А дальше пошло обсуждение вопросов, которые мы в силу отсутствия общения не могли обсудить раньше.

— Вы снова друзья?

— Это такой очень тонкий момент. Жизнь покажет. Мы разошлись, у нас нет негатива, у нас нет желания друг друга словесно, морально, как угодно преследовать за те негативные полгода, которые были в нашей жизни. Хорошего было больше. Но необходимости поддерживать дружбу нет. Захотим — встретимся. Нет — ничего страшного.

— Вы уже перечислили деньги Багаутинову?

— Частично — еще до боя. А все остальные финансовые вопросы решим в ближайшее время.

— Будет несколько траншей или переведете всю сумму сразу?

— Будем поглядеть, как говорится. Сегодня подумаем об этом. Это будет именно так, как устраивает все стороны. С этим не будет проблем.

— Багаутинов не подавал в суд, и из этого можно сделать вывод, что между вами не было контракта, а были только устные договоренности.

— Не помню всех деталей наших юридических взаимоотношений. Не исключаю, что, может быть, и не было контракта на бумаге. Он на самом деле вторичен. Даже если нет контракта, есть мои договоренности со спортсменом. Бывало, что мы штрафовали спортсменов. Бывало, что мы несвоевременно исполняли свои финансовые обязательства перед бойцами. Всякое бывало. Но никогда не было такого, чтобы говорили одно, а делали по-другому.

— Но спортсмен без контракта — незащищенный спортсмен, если вдруг ему не платят.

— Я не утверждаю, что у нас не было контракта. Если спортсмен настаивает на контракте, мы его даем. С этим вообще никаких проблем нет. (Илья Андреев)