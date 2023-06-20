Камил Гаджиев: «Пока Немков не станет чемпионом UFC, я не признаю его самым сильным бойцом»

Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев посоветовал чемпиону Bellator в полутяжелом весе Вадиму Немкову (16-2) перейти в UFC.

«Немков — красавец, но кто же в этом сомневался? Кто сомневался в том, что Немков выиграет у Ромеро? Очень круто для развития Немкова медийно. И Вадим, я всегда это говорил и буду говорить, не обижайтесь, ребята, очень круто, что ты чемпион Bellator, но пока вы не станете обладателями поясов UFC, мы никогда не признаем в вас самых сильных людей на Земле. А ты, Вадик, им можешь стать, поэтому постарайся там как-нибудь оказаться, как бы юридически сложно это ни было», — сказал Гаджиев на своем YouTube-канале.

Немков победил Йоэля Ромеро (15-7) единогласным решением судей (49-46, 49-46, 49-46). Бой состоялся 16 июня на Bellator 297 в Чикаго, США.