Абдурахманов рассказал об очередном срыве боя с действующим обладателем титула Гасановым

Бывший чемпион среднего веса ACA Саламу Абдурахманов рассказал об очередном срыве боя с действующим обладателем титула Магомедрасулом Гасановым.

«Наш поединок с Магомедрасулом переносился четыре раза. Три раза из-за меня. Один раз травмировался он. Мне сообщили примерную дату нового поединка. Думаю, на этот раз никто не снимется. После того как наш бой не состоялся в марте, были разговоры о том, чтобы нас в Гран-при развести, но я настаивал именно на этом бое. Только эта встреча меня мотивирует. Я жду именно поединок с Гасановым», — приводит слова Абдурахманова MMA.Metaratings.ru.

Обладатель титула временного чемпиона Абдурахманов из-за травмы не смог защищать долгое время свой статус и в итоге потерял его. Вакантный титул выиграл Гасанов. Спортсмены должны были встретиться несколько раз. На счету Саламу 15 побед и 1 поражение. На счету Магомедрасула 18 побед и 2 поражения.