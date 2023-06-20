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Камил Гаджиев: «Пока Джонс выигрывает, он всегда будет первым номером pound-for-pound»

Давид Хачатрян
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Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев отреагировал на слова чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева (24-1), который высказал недовольство тем, что экс-чемпион в полутяжелом и действующий чемпион в тяжелом весе Джон Джонс (27-1) стал первым номером pound-for-poun.

«Касательно того, что Джонс незаслуженно первый номер pound-for-pound... Пока Джонс дерется и выигрывает, он всегда будет номером один в P4P. Но если Махачеву дадут бой с Эдвардсом, и он выиграет у него, тогда я думаю, что точно первым номером должен стать Ислам», — сказал Гаджиев на своем YouTube-канале.

Джонс победил Сирила Гана (11-2) и стал новым чемпионом UFC в тяжелом весе. Бой состоялся 4 марта на UFC 285 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Источник: https://youtu.be/3DuKzVAC6hg
Джон Джонс
Камил Гаджиев
UFC
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