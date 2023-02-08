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Сегодня, 14:00

Камил Гаджиев: «Минеев на спецоперации. Он садится на поезд и отбывает»

Давид Хачатрян
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Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев рассказал, где сейчас находится действующий чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев (16-1).

«Вова Минеев отправился на спецоперацию, — подчеркнул Гаджиев на KAMIL TIME. — В последний раз я с ним разговаривал в пятницу. Он сказал, что в понедельник он садится то ли на автобус, то ли на поезд, и отбывает. Сегодня с утра ему написал, сообщение не прочитано, но с одной галочкой. Безусловно, скоро выйдем на связь».

В сентябре 2022-го Минеев сообщил, что ему пришла повестка.

Владимир Минеев
Камил Гаджиев
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