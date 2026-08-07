Призер чемпионата Свердловской области по рукопашному бою Галишев погиб в ДТП

Призер чемпионата Свердловской области по рукопашному бою Никита Галишев погиб в автокатастрофе на трассе Екатеринбург — Тюмень, сообщает Mash на спорте.

По предварительным данным, автомобиль Chevrolet Lanos, в котором находился Галишев, столкнулся с Renault Duster, выехавшим на встречную полосу. От удара Chevrolet загорелся. Всего в результате ДТП погибли пять человек.

Спортсмен руководил частным охранным предприятием и занимался личной охраной бизнесменов. У него остались жена и маленькая дочь.