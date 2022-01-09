Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев допустил, что Александр Емельяненко проведет бой в его лиге в 2022 году, если тяжеловес перестанет употреблять спиртные напитки и начнет полноценно тренироваться.

«Можем ли увидеть Александра Емельяненко в AMC Fight Nights в 2022 году? Мне кажется, что да, — сказал Гаджиев в интервью ютуб-каналу «Вестник ММА». — Желание есть, но очень многое будет зависеть от того, что не зависит от нас. Это Санины кондиции, будет ли он тренироваться, какой образ жизни будет вести и так далее».

«Времена, когда мы потупляли взор и недвусмысленно говорили: «Ну вы же понимаете, о чем я», уже прошли. Мы все понимаем, о чем идет речь, — продолжил Гаджиев. — Если Саня не будет бухать, если будет нормально тренироваться, я уверяю, что он еще может наломать много дров. Ключевое слово — «если», но мне он интересен».

Последний бой с участием Александра Емельяненко состоялся 27 ноября в Сыктывкаре. В главном событии AMC Fight Nights 106 тяжеловес удушающим приемом в первом раунде уступил бразильскому средневесу Марсио Сантосу.