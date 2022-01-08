Дастин Порье запустил свой бренд виски

Бывший временный чемпион UFC в легком весе американец Дастин Порье представил собственный бренд виски под названием Rare Stash.

«Я хочу сказать спасибо всем моим поклонникам по всему миру за любовь и поддержку на протяжении многих лет».

«Я рад познакомить вас, ребята, с Rare Stash. Зацените его», — сказал Порье в видеообращении.

Rare Stash Available Now!! ??



Link in bio to purchase your own bottle from Reserve Bar ? #rarestash #liverareberare @DustinPoirier pic.twitter.com/MDHxO7UC2g — Rare Stash (@RareStash) January 5, 2022

Согласно информации на официальном сайте, виски выпускается в бутылке объемом 750 мл. Стоимость одной бутылки оценивается в $ 100.

В декабре Порье встретился с Чарльзом Оливейрой и уступил ему удушающим приемом в третьем раунде. Это была вторая попытка в карьере Порье завоевать титул неоспоримого чемпиона UFC. В сентябре 2019 года Дастин был задушен ныне отставным бойцом Хабибом Нурмагомедовым.