Дастин Порье запустил свой бренд виски
14:50
Бывший временный чемпион UFC в легком весе американец Дастин Порье представил собственный бренд виски под названием Rare Stash.
«Я хочу сказать спасибо всем моим поклонникам по всему миру за любовь и поддержку на протяжении многих лет».
«Я рад познакомить вас, ребята, с Rare Stash. Зацените его», — сказал Порье в видеообращении.
Согласно информации на официальном сайте, виски выпускается в бутылке объемом 750 мл. Стоимость одной бутылки оценивается в $ 100.
В декабре Порье встретился с Чарльзом Оливейрой и уступил ему удушающим приемом в третьем раунде. Это была вторая попытка в карьере Порье завоевать титул неоспоримого чемпиона UFC. В сентябре 2019 года Дастин был задушен ныне отставным бойцом Хабибом Нурмагомедовым.
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