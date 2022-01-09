Хабиб Нурмагомедов: «Этот год будет очень плохим для хейтеров»
Хабиб Нурмагомедов заявил, что 2022 год будет плохим для его хейтеров
12:58
Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов обратился к своим завистникам.
«Этот год будет очень плохой для хейтеров», — написал в сторис своего Instagram Нурмагомедов.
Сторис Хабиба Нурмагомедова. Фото Instagram
Хабиб Нурмагомедов одержал 29 побед в 29 поединках по правилам ММА. 33-летний россиянин завершил карьеру в октябре 2020 года. Спортсмен открыл свою лигу Eagle FC.
Читайте также
Медведева и Милохин выиграли зрительское голосование, Траньков проспорил щелбан Михеевой: чем закончился сезон «Ледникового периода»
Реклама
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю