Хабиб Нурмагомедов: «Этот год будет очень плохим для хейтеров»

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов обратился к своим завистникам.

«Этот год будет очень плохой для хейтеров», — написал в сторис своего Instagram Нурмагомедов.

Сторис Хабиба Нурмагомедова. Фото Instagram

Хабиб Нурмагомедов одержал 29 побед в 29 поединках по правилам ММА. 33-летний россиянин завершил карьеру в октябре 2020 года. Спортсмен открыл свою лигу Eagle FC.