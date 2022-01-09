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Хабиб Нурмагомедов: «Этот год будет очень плохим для хейтеров»

Хабиб Нурмагомедов заявил, что 2022 год будет плохим для его хейтеров
12:58
Хабиб Нурмагомедов. Фото Instagram
Хабиб Нурмагомедов. Фото Instagram
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Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов обратился к своим завистникам.

«Этот год будет очень плохой для хейтеров», — написал в сторис своего Instagram Нурмагомедов.

Сторис Хабиба Нурмагомедова. Фото Instagram
Сторис Хабиба Нурмагомедова. Фото Instagram

Хабиб Нурмагомедов одержал 29 побед в 29 поединках по правилам ММА. 33-летний россиянин завершил карьеру в октябре 2020 года. Спортсмен открыл свою лигу Eagle FC.

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Иван Торопцев все материалы автора
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