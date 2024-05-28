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Сегодня, 06:33

Малыхин: «Россия — это душа, люди здесь все с открытой душой»

Давид Хачатрян
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Тройной чемпион ONE Championship Анатолий Малыхин (14-0) рассказал в интервью «СЭ», что не столкнулся ни с какими неудобствами при переезде из Таиланда в Россию.

— Вы когда с супругой переезжали в Таиланд, это давно было, наверняка со всякими бытовыми трудностями сталкивались. А сейчас при возвращении в Россию что было непривычно, с какими, может быть, неудобствами столкнулись?

— С первым неудобством, с которым я столкнулся, это машина леворукая, праворукая. В Таиланде же разные у нас. Я прилетел в Новосибирск и сразу сел за другой руль, буквально минут пять вот этот дискомфорт почувствовал, потом нормально уже, в своей стезе, а во всем остальном встречают прекрасно в России, Россия — это душа, люди все с открытой душой.

Так что я, знаешь, никакого дискомфорта не ощутил. Приехал к себе на лесную поляну, сын сразу вышел во двор, нашел коннект с другими детьми, на борьбу уже его сводил к своему первому тренеру, он там тоже кайфанул, поборолся с душой. Я тоже запереживал, ему всего лишь три [года] и сейчас будет 3,8 уже, ну маленький, привел его к тренеру, думал, он будет балдеть. Нет, сел, я говорю: «Сына, надо слышать, это мой тренер, первый и единственный».

Всю тренировку отборолся, слушал внимательно, на следующий день на футбольчик его привел. Короче, я пока наслаждаюсь, никаких минусов не ощутил. Только плюсы. Я говорю, больше времени стараюсь с мамой проводить, с отцом, с братом, к бабушкам ездим. Так что сейчас на Алтай поедем. Просто кайфую пока. Но понимаю, что уже с кайфом надо чуть-чуть подзавязывать, потому что кайф такой... Он затягивает, потом тяжело начинать пахать.

Малыхин победил Ренье де Риддера (16-2) 1 марта на One 166 в Лусаиле, Катаре, и стал тройным чемпионом лиги.

Федор Малыхин
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