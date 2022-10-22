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22 октября, 23:09

Гаджиев раскритиковал решение судей по бою Яна: «О'Мэлли победил только в головах арбитров»

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Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев в разговоре с «СЭ» отреагировал на поражение Петра Яна Шону О'Мэлли.

«Шон О'Мэлли одержал победу в головах арбитров и его преданных болельщиков. Близко не увидел победу О'Мэлли. Победа американца была бы сенсационной, если бы он ее заслужил, а здесь это слово не подходит. Это не победа», — сказал Гаджиев корреспонденту «СЭ» Константину Белову.

Бывший чемпион UFC россиянин Петр Ян проиграл 13-му номеру рейтинга в легчайшем весе Шону О'Мэлли раздельным решением судей (29-28, 28-29, 28-29) на турнире UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ).

Камил Гаджиев
Петр Ян
Шон О`Мэлли
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