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Сегодня, 21:29

Лига Hardcore FC пожизненно дисквалифицировала Тимура Абдурахманова

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Лига Hardcore FC совместно с Федерацией кулачных боев России приняли решили пожизненно дисквалифицировать Тимура Абдурахманова после того, как боец стал виновником двух инцидентов.

Сначала Абдурахманов нанес тяжкий вред здоровью Джавида Рзаева, неожиданно ударив спортсмена во время дуэли взглядов на пресс-конференции Hardcore, а затем Гере Мохаммеда, который в итоге получил открытый перелом челюсти в двух местах со смещением.

В ноябре Абдурахманов судейским решением уступил Гере Мохаммеду. Всего на счету Абдурахманова в кулачных боях 1 победа и 2 поражения.

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