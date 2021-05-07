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Гаджиев рассказал о дальнейшей судьбе Шлеменко в лиге AMC Fight Nights

20:56
Камил Гаджиев. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Камил Гаджиев. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев постарается еще раз организовать поединок с участием Александра Шлеменко. Как сообщил функционер, переговоры пройдут летом.

«Про человека с его послужным списком, регалиями и возрастом, про будущее говорить как-то странно, но раз вы говорите про будущее в Fight Nights — летом поговорим с ним о том, чтобы повторить. Последние пять-семь лет мы постоянно в переговорах с ним, с его ребятами. Корешков, например, у нас дрался. Я считаю, что у нас с Сашей хорошее, позитивное сотрудничество», — сообщил Гаджиев в интервью «СЭ».

7 мая во Владивостоке в главном событии AMC Fight Nights 101 Шлеменко победил бразильца Марсио Сантоса решением судей.

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