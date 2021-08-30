Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Камару Усман: «Я мусульманин, но не держу пост. Голодание для меня невозможно»

19:37
Теги:

Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман рассказал о своем отношении к религии.

«Я урожденный мусульманин и очень уважаю религию, но голодать во время Рамадана для меня почти невозможно, — говорит Усман на подкасте «Gorilla Wear». — Я тренируюсь 2-3 раза в день, это очень тяжелые тренировки. Поэтому я не держу пост, но стараюсь молиться на протяжении Рамадана. Скажу, что мой отец постится в том числе и за меня (смеется). Конечно, теоретически все возможно, но если ты готовишься к чему-то серьезному, если ты усердно тренируешься — голодание исключено. Ты просто будешь тратить энергии больше, чем получаешь, и это приведет к обезвоживанию. Человеческое тело так не должно работать. А тренироваться ночью и переворачивать весь свой режим... Я же не один. У меня есть спарринг-партнеры, тренеры, я не могу заставить их спать днем и работать ночью».

6 ноября Усман подерется с Колби Ковингтоном на UFC 268 в поединке за титул полусреднего веса UFC.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Никита Горшенин все материалы автора

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Режиссер оскорбил Леру Кудрявцеву. Ее муж-хоккеист решил заступиться и вызвал обидчика на бой
Отъезд Влашича и Норманна — очередной удар по РПЛ. Российский футбол продолжает падение
«Чемпионка среди незрячих сама заполняет документы и переливает жидкость на допинг-контроле. Как так получается — не знаю»
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд