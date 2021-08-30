Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман высказался о своем сопернике по грядущему титульному бою Колби Ковингтону.

«Несомненно, Колби Ковингтон — более сбалансированный и сильный боец, чем Масвидаль. Я считаю, он входит в топ-20 текущих бойцов UFC в рейтинге PFP. Я даже допускаю, что он может входить в топ-25 лучших бойцов вообще в истории UFC. Как человек — он гнилой. Это мое мнение», — сказал Усман на подкасте «Gorilla Wear».

Поединок Усмана и Ковингтона пройдет 6 ноября на UFC 268. В их первом бою в декабре 2019-го нигериец нокаутировал соперника в 5-м раунде.