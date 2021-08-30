Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Камару Усман: «Ковингтон — гнилой человек, но, допускаю, что он входит в 25 лучших бойцов в истории UFC»

19:30
Теги:

Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман высказался о своем сопернике по грядущему титульному бою Колби Ковингтону.

«Несомненно, Колби Ковингтон — более сбалансированный и сильный боец, чем Масвидаль. Я считаю, он входит в топ-20 текущих бойцов UFC в рейтинге PFP. Я даже допускаю, что он может входить в топ-25 лучших бойцов вообще в истории UFC. Как человек — он гнилой. Это мое мнение», — сказал Усман на подкасте «Gorilla Wear».

Поединок Усмана и Ковингтона пройдет 6 ноября на UFC 268. В их первом бою в декабре 2019-го нигериец нокаутировал соперника в 5-м раунде.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Никита Горшенин все материалы автора

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Скончался журналист-международник Всеволод Овчинников
27-летний сын застрелил мать за измену отцу в Приморье
Как день рождения человека влияет на его любовь и карьеру
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
1
Офсайд