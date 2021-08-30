Михайлов проведет бой против Мура на Bellator 269 в Москве

Российский боец ММА Никита Михайлов проведет поединок против ирландца Брайана Мура на турнире Bellator 269 в Москве, сообщает 30 августа Fightbook MMA. Соревнования пройдут 23 октября.

22-летний Михайлов одержал семь побед в ММА при одном поражении. У 34-летнего Мура 14 побед и семь поражений. Россиянин — боец из команды Федора Емельяненко Fedor Team.