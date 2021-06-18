Стало известно количество продаж платных трансляций на UFC 263: Адесанья vs Веттори. Как сообщает портал sportsbusinessjournal.com, турнир продал 500 000 PPV на территории США (ESPN+) и еще 100 000 — на всех международных рынках.

В сумме продано около 600 тысяч платных трансляций.

UFC 263 прошел 12 июня в Глендэйле, штат Аризона. В главном событии вечера Израэль Адесанья победил Марвина Веттори единогласным решением и защитил титул в среднем весе.