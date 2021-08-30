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Камару Усман — о своем джебе: «Базу мне поставил Генри Хуфт, футворк — Тревор Уиттман»

19:27
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Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман рассказал, как развил джеб.

«Джеб у меня сразу как-то начал получаться, — говорит Усман на подкасте «Gorilla Wear». — Даже когда я впервые начал заниматься ударной техникой и не знал, как бить руками, я интуитивно сразу понял, как бить джеб. Этим ударом легче всего доставать, к джебу лицо соперника ближе всего. Потом с годами работы на тяжелой груше джеб отточился еще острее. Мне, конечно, очень помог Генри Хуфт — он ставит тебе фундаментальную базу, очень все просто и понятно.

Тревор Уиттман развил мой футворк для джеба, и у меня получилась вот такая комбинация из простых, фундаментальных вещей от Генри Хуфта и футворка от Тревора. Вообще, если вы посмотрите на меня, я не делаю ничего сложного, у меня все очень простое. Хотя, конечно, благодаря идеям Тревора по футворку мой джеб теперь выглядит на миллион долларов».

В феврале этого года Усман нокаутировал джебом Гилберта Бернса. 6 ноября нигерийцу предстоит 5-я защита титула в поединке против Колби Ковингтона на UFC 267.

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Никита Горшенин все материалы автора

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