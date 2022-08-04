Энтони Смит: «Диас в бою с Чимаевым может устроить кровавую баню»

33-летний американский боец Энтони Смит (36-17) уверен в победе Хамзата Чимаева (11-0) над Нейтом Диасом (20-13) на UFC 279, однако добавил, что не будет удивлен, если Диас даст Чимаеву тяжелый бой.

«Диас выбрал довольно сложный способ покинуть UFC, — отметил Смит в интервью Джеймсу Линчу. — Насколько я знаю, Чимаев — это более мощный ударник, более техничный и лучший борец. Единственное, что говорит в пользу Диаса — это его выносливость и умение проводить болевые и удушающие.

Нейт есть Нейт. Он может выйти пошалить и дать самый тяжелый бой кому бы то ни было. У него есть эта сверхъестественная способность выставлять бойцов в плохом свете. Так что всякое может произойти... Я не был бы шокирован узнав, что Нейт превратил этот бой в кровавую баню. Но, скорее всего, Чимаеву будет легко его победить».

Бой Чимаева и Диаса возглавит UFC 279. Турнир должен состояться 10 сентября на «Ти-Мобайл Арена» в Лас-Вегасе, США.