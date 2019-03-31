Как Настюхин победил Альвареса. Видео

В Токио (Япония) в основном карде турнира ММА ONE Championship: A New Era россиянин Тимофей Настюхин нокаутом победил американца Эдди Альвареса. В интернете было опубликовано видео боя.

Рефери остановил поединок после того, как перестал сопротивляться ударам россиянина. Для Альвареса это был дебютный бой в промоушене.

В своем предыдущем поединке Настюхин уступил другому россиянину Сайгид-Гусейну Арсланиеву. До этого он победил Коджи Андо и Амира Хана.

Для россиянина это шестая победа в ONE Championship при трех поражениях.