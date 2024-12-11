Кабдрахманов — о подготовке к защите титула: «Постараюсь осуществить гейм-план»

Чемпион Naiza FC Нурбек Кабдрахманов рассказал о подготовке к защите чемпионского титула на Naiza FC 70 против россиянина Николая Киоссе.

«Подготовка полным ходом идёт. Сейчас вот уже — завершающие нагрузки полные. Дальше — будем подводить вес, будем работать над тактическими задачами. О сопернике скажу — хороший оппонент. Очень разносторонний — и бьет, и борется. Все имеется у него. Но мы будем готовиться, то же самое, во всех аспектах: и в борьбе, и в стойке. Есть определенный гейм-план, которого будем придерживаться во время боя. Буду стараться гейм-план осуществить в клетке», — приводит слова Кабдрахманова Legalbet.kz.

Поединок между Кабдрахмановым и Киоссе пройдет 21 декабря. На счету Кабдрахманова 10 побед и два поражения в ММА.