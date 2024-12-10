Александр Емельяненко рассказал, что нашел работу

Российский боец MMA Александр Емельяненко сообщил, что устроился на новую работу.

43-летний спортсмен оставил пост на своей странице в соцсетях, где заявил, что будет занимать должность советника по связям с общественностью и общественными организациями в реабилитационном центре «Иман» в Ингушетии. Ранее он проходил в данном заведении лечение от алкогольной зависимости.

21 декабря Емельяненко должен провести бой под эгидой промоушена National Fighting League (NFL). Имя его соперника до сих пор неизвестно. Турнир состоится в Ингушетии.

На счету 43-летнего Емельяненко 40 поединков в ММА (29 побед, 10 поражений, 1 ничья).