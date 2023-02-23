Крылов объяснил, почему решил зарубиться в бою с Оздемиром

Боец UFC, выступающий в полутяжелом весе Никита Крылов объяснил, почему пошел в открытую рубку в бою с нокаутером из Швейцарии Волканом Оздемиром.

«Так получилось после первого пропущенного удара. Конечно, хотелось провести бой более размеренно, но сложилось так, что при первом разведывательном джебе я пропустил тяжелый удар, что вывело меня из равновесия, после чего началась сумбурная рубка. Но это был интересный и отличный опыт, и я рад, что все закончилось в мою пользу. Теперь я знаю, как бьет Оздемир», — приводит слова Крылова MMA.Metaratings.ru.

22 октября на турнире UFC 280 в Абу-Даби Никита Крылов победил единогласным решением судей швейцарца турецкого происхождения Волкана Оздемира, одержав вторую победу подряд.