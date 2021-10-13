Избитый в метро москвич высказался о шутке Хабиба Нурмагомедова

Избитый тремя дагестанцами в московском метро Роман Ковалев прокомментировал слова российского бойца Хабиба Нурмагомедова, который сравнил драку своей команды с нападением на него.

«Видел, думал, что фейк. Думаю, что в шутку написал, в любом случае плохого в этом ничего не вижу!» — сказал Ковалев.

Ранее, 4 октября, в Москве в вагоне поезда метро между станциями «Измайловская» и «Первомайская» произошло избиение. Молодой человек вступился за девушку, когда к ней приставали уроженцы Дагестана, после чего они избили парня. Позже полиция нашла и арестовала мужчин.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин наградил медалью «Доблесть и отвага» Романа Ковалева, пострадавшего при избиении в метро.